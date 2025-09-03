Le bel hommage de Ruben Neves à Diogo Jota
Vrai frère jusqu’au bout.
Alors que le décès de Diogo Jota a fait vaciller le monde du foot, il a évidemment eu un écho plus particulier encore au Portugal et auprès de ses amis, comme Rúben Neves. Particulièrement proche de l’ancien joueur de Liverpool , celui qui évolue désormais à Al-Hilal compte bien faire vivre la mémoire de son pote le plus longtemps possible. Alors qu’il a repris le numéro 21 de Jota en sélection la semaine dernière, voilà que le milieu a révélé un tatouage représentant les deux joueurs sur un terrain en train de s’enlacer .…
