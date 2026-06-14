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Álvaro Arbeloa va rebondir en Premier League
information fournie par So Foot 14/06/2026 à 11:20

Álvaro Arbeloa va rebondir en Premier League

Álvaro Arbeloa va rebondir en Premier League

De Kylian Mbappé et Vinícius Júnior à Benjamin Lecomte et Kenny Tete, il n’y a qu’un pas.

Mis sur la touche le 9 juin dernier par le Real Madrid, Álvaro Arbeloa ne va pas rester bien longtemps au chômage. Selon la presse espagnole, confirmée ce dimanche matin par Fabrizio Romano, le technicien espagnol va devenir dans les prochains jours le nouvel entraîneur de Fulham . Au jeu des chaises musicales, il s’apprête donc à remplacer Marco Silva, parti à Benfica et qui remplace lui José Mourinho, officialisé par le Real.…

AL pour SOFOOT.com

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