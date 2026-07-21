Le beau message d'Iñaki Williams à son frère Nico

On en oublierait presque qu’ils ont 8 ans d’écart. Iñaki Williams a tenu à féliciter son frère Nico, auteur d’une belle passe décisive sur le but de Ferran Torres qui offrait la Coupe du monde à l’Espagne lors de la finale (106 e ).

« Aujourd’hui, le monde te connaît encore mieux, et tu as inscrit notre nom dans l’histoire, pour toujours. Je t’admire. Je t’aime. Champion du monde » , conclut celui qui a choisi de représenter sportivement le Ghana en 2022, le pays de ses parents (28 sélections), avec lequel il a disputé deux matchs du Mondial 2026 .…

NB pour SOFOOT.com