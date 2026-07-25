Le beau message d'adieu de Kang-In Lee

L’amour aura duré trois ans. Officiellement transféré à l’Atlético de Madrid, Kang-in Lee s’est fendu d’un long message à l’attention des fans du PSG , club où il aura connu de grands succès depuis son arrivée à l’été 2023. « Paris, je me souviens encore vivement du jour où je suis arrivé ici, avec de grands rêves. Aujourd’hui, alors que mon aventure ici touche à sa fin, le premier mot qui me vient à l’esprit est simplement merci » , a écrit l’international coréen sur son compte Instagram.

Des remerciements notamment adressés aux supporters : « Par-dessus tout, merci à vous, les supporters. Vos chants au Parc des Princes ont rempli mon cœur et résonnent encore en moi aujourd’hui. Vous avez toujours été là, dans les bons comme dans les moments les plus difficiles. Je ne pourrai jamais assez vous remercier pour votre soutien. » …

TB pour SOFOOT.com