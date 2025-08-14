Le beau geste de Chelsea envers la famille de Diogo Jota
La bonne nouvelle de la journée.
Ce n’est pas un secret, Chelsea a amassé un joli pactole après son succès en Coupe du monde des Clubs contre le Paris Saint-Germain, avec plus de 98 millions d’euros remportés. Mais les Blues ont décidé de réaliser un bien joli geste dans les prochains jours. Comme annoncé par The Athletic , les Londoniens s’apprêtent à donner plus de 15 millions d’euros (environ 500 000 euros par joueur) à la famille de Diogo Jota et Andre Silva, après leur tragique décès en juillet dernier. …
