Le beau geste de Chelsea envers la famille de Diogo Jota
14/08/2025

Le beau geste de Chelsea envers la famille de Diogo Jota

Le beau geste de Chelsea envers la famille de Diogo Jota

La bonne nouvelle de la journée.

Ce n’est pas un secret, Chelsea a amassé un joli pactole après son succès en Coupe du monde des Clubs contre le Paris Saint-Germain, avec plus de 98 millions d’euros remportés. Mais les Blues ont décidé de réaliser un bien joli geste dans les prochains jours. Comme annoncé par The Athletic , les Londoniens s’apprêtent à donner plus de 15 millions d’euros (environ 500 000 euros par joueur) à la famille de Diogo Jota et Andre Silva, après leur tragique décès en juillet dernier. …

Sport
L'offre BoursoBank