Le beau début de Mondial U20 du Maroc, tombeur du Brésil
Les crocs poussent chez les Lionceaux.
Tombeurs du Brésil ce mercredi pour le deuxième match de la Coupe du monde U20 (2-1), les jeunes marocains enchaînent un deuxième succès majeur après la victoire face à l’Espagne lors de la première journée (2-0), marquée d’ailleurs par l’utilisation du curieux carton vert.…
CDB pour SOFOOT.com
