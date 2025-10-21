Le Bayern tiendra Kompany quelques années de plus
Les dirigeants on adoré le repositionnement de Kane.
Vincent Kompany n’a pas mis longtemps à convaincre la Bavière qu’il n’était pas seulement venu pour apprendre. Après un début de saison parfait, 11 victoires en 11 matchs, leader de la Ligue des champions et leader de Bundesliga, le FC Bayern Munich a décidé de s’assurer la présence de son coach belge pour deux années supplémentaires , prolongeant son contrat jusqu’en 2029. …
SF pour SOFOOT.com
