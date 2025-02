information fournie par So Foot • 01/02/2025 à 18:27

Le Bayern se fait peur contre Kiel, Dortmund reprend vie à Heidenheim

Bayern Munich 4-3 Holstein Kiel

Buts : Musiala (19 e ), Kane (45 e +3 et 46 e ) et Gnabry (54 e ) pour le Rekordmeister // Porath (62 e ), Skrzbyski (90 e +1 et 90 e +3) pour les Störche

Pas si simple……

AL pour SOFOOT.com