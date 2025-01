information fournie par So Foot • 25/01/2025 à 17:49

Le Bayern s'envole en tête, Leverkusen repris par Leipzig

Le break est fait.

Harry Kane peut avoir doublement le sourire. Déjà car il s’est amusé avec le défenseur de Fribourg avec un enchaînement contrôle orienté et frappe des 20 mètres pour ouvrir le score. Et surtout car le Bayern a conforté sa place de leader en s’imposant à Fribourg (1-2) avec un coup de boule de Kim Min-jae. La réduction du score de la tête de Matthias Ginter ne changera rien, les Bavarois s’envolent en tête avec six points d’avance sur Leverkusen.…

SO pour SOFOOT.com