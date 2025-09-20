 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le Bayern poursuit son sans faute, première depuis 2018 à Hambourg
information fournie par So Foot 20/09/2025 à 17:41

4 buts par match, petit aprem en Allemagne.

Harry Kane et le Bayern poursuivent leur balade. L’Anglais a marqué ses sixième, septième et huitième buts de la saison de Bundesliga (en quatre matchs, logique). Face à un Hoffenheim fébrile et timide, l’Anglais a été tranquille : un but avant la mi-temps, deux autres ensuite, sur des penaltys très bien tirés. On n’est que mi-septembre, et il a déjà marqué deux triplés cette saison. Sous son tee-shirt blanc et sa jolie casquette, Vincent Kompany n’a même pas sué. Son Bayern a remporté ses quatre matchs de Bundesliga.…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
  • Tottenham deuxième, West Ham et Wolverhampton s'enfonce dans la crise
    Tottenham deuxième, West Ham et Wolverhampton s'enfonce dans la crise
    information fournie par So Foot 20.09.2025 18:00 

    La crise traverse la Manche. Qui dit septembre dit premières inquiétudes. Dans ce multiplex de la cinquième journée de Premier League, certaines équipes commencent à s’inquiéter. Les Wolves d’abord, en avaient besoin mais restent sans points. Sous la pluie bien ... Lire la suite

  • Troyes écrase Guingamp, Montpellier fait le boulot contre Bastia
    Troyes écrase Guingamp, Montpellier fait le boulot contre Bastia
    information fournie par So Foot 20.09.2025 16:02 

    Quand Savanier va, Montpellier va. Après deux matchs nul à la Mosson, Montpellier a enfin gagné à la maison face à Bastia (2-0), seule équipe de Ligue 2 à ne pas encore avoir remporté la moindre rencontre cette saison.… SO pour SOFOOT.com

  • Liverpool s'offre le derby du Merseyside
    Liverpool s'offre le derby du Merseyside
    information fournie par So Foot 20.09.2025 15:32 

    Liverpool 2-1 Everton Buts : Gravenberch (11 e ) et Ekitike (28 e ) pour Liverpool // Gueye (57 e ) pour Everton Reçu 5 sur 5.… SO pour SOFOOT.com

  • Un ancien du Barça et du PSG pour remettre le Ballon d’or ?
    Un ancien du Barça et du PSG pour remettre le Ballon d’or ?
    information fournie par So Foot 20.09.2025 14:35 

    Un spoiler qui ne spoile rien. Qui remportera le prochain Ballon d’or ce lundi 22 octobre ? C’est la question que tout le monde se pose. Et il y aurait pu y avoir un début de réponse parmi l’information exclusive de la Cope qui annonce que c’est Ronaldinho qui ... Lire la suite

