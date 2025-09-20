Le Bayern poursuit son sans faute, première depuis 2018 à Hambourg

4 buts par match, petit aprem en Allemagne.

Harry Kane et le Bayern poursuivent leur balade. L’Anglais a marqué ses sixième, septième et huitième buts de la saison de Bundesliga (en quatre matchs, logique). Face à un Hoffenheim fébrile et timide, l’Anglais a été tranquille : un but avant la mi-temps, deux autres ensuite, sur des penaltys très bien tirés. On n’est que mi-septembre, et il a déjà marqué deux triplés cette saison. Sous son tee-shirt blanc et sa jolie casquette, Vincent Kompany n’a même pas sué. Son Bayern a remporté ses quatre matchs de Bundesliga.…

UL pour SOFOOT.com