Le Bayern Munich s’offre le stade d’un club historique local
Affaire conclue.
Le Bayern Munich est tombé d’accord ce vendredi avec la localité d’Unterhaching pour l’achat de son stade communal de 15 000 places . Située à une dizaine de kilomètres de Munich, la ville souhaitait vendre son complexe sportif, qui comprend également des terrains d’entraînement adjacents et un restaurant.…
CMF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer