Un homme en détention provisoire après les incidents survenus lors de Bastia-Red Star

Pas de temps à perdre.

Une semaine après les tristes événements survenus à Armand-Cesari lors de la rencontre entre Bastia et le Red Star, un individu a été placé en détention provisoire, soupçonné d’avoir jeté un fumigène sur Bradley Danger. Le parquet de Bastia a confirmé l’information auprès de l’AFP, et indiqué que l’homme, âgé d’une trentaine d’années, sera jugé en comparution immédiate dès lundi devant le tribunal correctionnel de Bastia. Le suspect avait préalablement été placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête pour « violences volontaires avec arme » ouverte par le même parquet.…

AL pour SOFOOT.com