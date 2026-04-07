Le Bayern Munich fait la moitié du chemin à Madrid
Dans un match très animé, le Bayern Munich a mis fin à sa série de neuf matchs sans gagner contre le Real Madrid (1-2) et a posé une option sur les demi-finales de Ligue des champions. Le but de Kylian Mbappé laisse de l'espoir au club espagnol avant la deuxième manche, la semaine prochaine.
Real Madrid 1-2 Bayern Munich
Buts : Mbappé (74 e ) pour les Merengue // Díaz (41 e ) et Kane (46 e ) pour les Bavarois
Plus d’informations à venir… …
Par Clément Gavard pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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