Le Bayern Munich fait la moitié du chemin à Madrid

Le Bayern Munich fait la moitié du chemin à Madrid

Dans un match très animé, le Bayern Munich a mis fin à sa série de neuf matchs sans gagner contre le Real Madrid (1-2) et a posé une option sur les demi-finales de Ligue des champions. Le but de Kylian Mbappé laisse de l'espoir au club espagnol avant la deuxième manche, la semaine prochaine.

Real Madrid 1-2 Bayern Munich

Buts : Mbappé (74 e ) pour les Merengue // Díaz (41 e ) et Kane (46 e ) pour les Bavarois

Plus d’informations à venir… …

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com