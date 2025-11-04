Le Bayern Munich enrage contre la préfecture de police de Paris
Ça, c’est le contre-pressing de Luis Enrique
Ce lundi soir, le Bayern Munich a dégainé un communiqué rageur contre les conditions d’accueil imposées à ses supporters par la préfecture de police de Paris. En cause : un arrêté publié à la dernière minute, obligeant les fans munichois à se rassembler… sur un péage . Oui, un péage.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
