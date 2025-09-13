Le Bayern Munich détruit Hambourg
Bayern 5-0 Hambourg
Buts : Gnabry (4 e ), A. Pavlović (9 e ), Kane (26 e SP & 62 e ) & L. Díaz (29 e )
Un samedi normal en Bundesliga.…
JB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Le Bayern Munich détruit Hambourg
Buts : Gnabry (4 e ), A. Pavlović (9 e ), Kane (26 e SP & 62 e ) & L. Díaz (29 e )
Un samedi normal en Bundesliga.…
JB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Impériaux dans leurs séries respectives samedi soir lors des Mondiaux de Tokyo, la championne olympique du 100 mètres Julien Alfred et le vice-champion olympique Kishane Thompson ont envoyé un signal fort à leurs concurrents avant les finales des courses reines ... Lire la suite
Teddy Riner, qui n'a disputé qu'un seul combat depuis son double titre olympique de Paris en 2024, a évoqué dans un entretien à l'AFP samedi à Osaka, un retour sur les tatamis "d'ici deux ou trois mois". Le Guadeloupéen, présent quelques jours au Japon dans un ... Lire la suite
Au terme d'un derby d'Italie complètement fou, où les frères Thuram ont tous les deux marqué sous les eux de papa, la Juventus l'a emporté au buzzer face à l'Inter Milan (4-3). Avec un trois sur trois, les Bianconeri prennent provisoirement la tête de du championnat ... Lire la suite
Exit Isak, place à Woltemade ! Buteur victorieux pour sa première avec Newcastle, qui a aligné 80 patates pour l’enrôler à Stuttgart cet été, Nick Woltemade a déjà mis St James Park à ses pieds en permettant à sa nouvelle équipe de l’emporter contre les Wolves ... Lire la suite
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer