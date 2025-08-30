Le Bayern gagne en tremblotant face à Augsbourg

Augsbourg 2-3 Bayern Munich

Buts : Gnabry (28 e ), Díaz (45 e +4) et Olise (48 e ) pour les Roten // Jakić (53 e ) et Kömür (76 e ) pour les Fuggerstädter.

On ne peut pas tout le temps gagner 6-0 dans la vie.…

FL pour SOFOOT.com