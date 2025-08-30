Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Le Bayern gagne en tremblotant face à Augsbourg
information fournie par So Foot•30/08/2025 à 20:34
Le Bayern gagne en tremblotant face à Augsbourg
Augsbourg 2-3 Bayern Munich
Buts : Gnabry (28
e
), Díaz (45
e
+4) et Olise (48
e
) pour les
Roten
// Jakić (53
e
) et Kömür (76
e
) pour les Fuggerstädter.
On ne peut pas tout le temps gagner 6-0 dans la vie.…
