information fournie par So Foot • 22/08/2025 à 22:47

Le Bayern explose Leipzig, Harry Kane voit triple

Bayern 6-0 Leipzig

Buts : Olise (27 e et 42 e ), Díaz (32 e ) et Kane (64 e , 74 e et 78 e ) pour le Bayern

Voilà une bonne manière de démarrer sa saison.…

AL pour SOFOOT.com