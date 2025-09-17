Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Le Bayern de l'énorme Kane bat les champions du monde
information fournie par So Foot•17/09/2025 à 22:59
Le Bayern de l'énorme Kane bat les champions du monde
Bayern Munich 3-1 Chelsea
Buts : Chalobah (csc, 20
e
) et Kane (sp, 27
e
et 63
e
) pour les Allemands // Palmer (29
e
) pour les Anglais
Après
Anéantis
,
Purifiés
et
l’Amour de Phèdre
, Kane sort un autre best-seller.…
