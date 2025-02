information fournie par So Foot • 15/02/2025 à 20:42

Le Bayer Leverkusen ne parvient pas à faire craquer le Bayern Munich

Bayer Leverkusen 0-0 Bayern Munich

Le titre définitivement entériné en Allemagne ?

Il n’a manqué qu’un but au Bayer Leverkusen ce samedi dans le choc de la 22 e journée de Bundesliga. Face à une équipe du Bayern Munich qui n’a pris aucun risque, les hommes de Xabi Alonso ont livré une belle partition en dominant de A à Z leur adversaire et en se créant bon nombre d’occasions, sans jamais parvenir à trouver le chemin des filets . Un résultat qui fait les affaires des Munichois, installés en tête du classement avec 55 points et huit unités d’avance sur leur adversaire du jour.…

FL pour SOFOOT.com