Le Bayer Leverkusen admiratif du PSG, mais confiant avant le match
La peur n’évite de toute façon pas le danger.
À la veille de recevoir une armada parisienne quasi complète, le Bayer Leverkusen et ses hommes n’ont pas caché leur respect pour le dernier vainqueur de la Ligue des champions. Kasper Hjulmand, entraîneur depuis le limogeage de l’éphémère Erik ten Hag, a rappelé les faits d’armes récents de son futur adversaire : « Le PSG est peut-être la meilleure équipe au monde. Elle a remporté cinq titres cette année. Nous avons beaucoup de respect pour elle et la tâche s’annonce difficile. » …
VM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer