Le Bayer Leverkusen admiratif du PSG, mais confiant avant le match

La peur n’évite de toute façon pas le danger.

À la veille de recevoir une armada parisienne quasi complète, le Bayer Leverkusen et ses hommes n’ont pas caché leur respect pour le dernier vainqueur de la Ligue des champions. Kasper Hjulmand, entraîneur depuis le limogeage de l’éphémère Erik ten Hag, a rappelé les faits d’armes récents de son futur adversaire : « Le PSG est peut-être la meilleure équipe au monde. Elle a remporté cinq titres cette année. Nous avons beaucoup de respect pour elle et la tâche s’annonce difficile. » …

VM pour SOFOOT.com