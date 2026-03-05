 Aller au contenu principal
Le barrage de l'Irak pour la qualif au Mondial 2026 menacé ?
information fournie par So Foot 05/03/2026 à 09:52

Une guerre qui frappe aussi le football. Comme le rapporte le Guardian , l’Irak risque de ne pas pouvoir participer à la finale des barrages intercontinentaux prévue le 31 mars à Monterrey, au Mexique, en raison du conflit actuel dans la région. Les Irakiens devaient y affronter la Bolivie ou le Suriname.

La fédération irakienne de football a été informée par le ministère irakien des Transports et la compagnie nationale Iraqi Airways que l’espace aérien du pays serait fermé pour au moins quatre semaines . Cela empêcherait près de la moitié des joueurs de la sélection nationale de se rendre au Mexique. Le sélectionneur, l’Australien Graham Arnold, est également actuellement bloqué à Dubaï.…

JE pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
