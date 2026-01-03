Le Barça vainqueur du derby dans la souffrance
Espanyol 0-2 Barcelone
Buts : Olmo (86 e ), Lewandowski (90 e )
La part de galette, et la fève.…
QB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Ma famille d’abord. Le RB Leipzig a annoncé ce samedi le départ de Kevin Kampl . Le milieu de 35 ans et le club ont trouvé un accord pour résilier le contrat qui les lie à la date du 31 janvier. Une demande du joueur, qui souhaite se rapprocher de sa famille suite ... Lire la suite
Mali 1-1 (3 TAB 2) Tunisie Buts : Sinayoko (90 e +6, SP) pour le Mali // Chaouat (88 e ) pour la Tunisie Que le football est cruel…… FC pour SOFOOT.com
Lille 0-2 Rennes Buts : Frankowski (49 e ) et Merlin (57 e ) pour le SRFC Expulsion : Alexsandro à Lille (14 e ) … CG, au stade Pierre Mauroy pour SOFOOT.com
Atalanta 1-0 Roma But : Scalvini (12 e ) Les cadeaux, c’est terminé.… QB pour SOFOOT.com
