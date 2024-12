information fournie par So Foot • 17/12/2024 à 14:37

Le Barça va-t-il perdre Dani Olmo gratuitement ?

Nouvelle année, nouveau bordel au Barça.

Après des mercatos rocambolesques ces dernières saisons, le club catalan est à deux doigts de perdre Dani Olmo, recruté cet été pour 60 millions d’euros, et ce, gratuitement dès janvier . Une situation expliquée par The Athletic à base d’embrouille financière, d’exceptions médicales et de réglementation serrée de la Liga.…

MJ pour SOFOOT.com