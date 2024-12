information fournie par So Foot • 11/12/2024 à 23:06

Le Barça s’y reprend à trois fois pour venir à bout de Dortmund

Borussia Dortmund 2-3 FC Barcelone

Buts : Guirassy (60 e et 78 e , SP) pour les Borussen // Raphinha (52 e ) et Torres (78 e et 85 e ) pour les Blaugrana

Qui a déjà vu un match de Dortmund en Ligue des champions qui n’était pas divertissement ?…

FL pour SOFOOT.com