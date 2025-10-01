Le Barça renverse le PSG en Youth League
Le chocito.
Après la pluie de buts lors de la première journée face à l’Atalanta, les Titis parisiens ont cette fois chuté 2-1 face aux U19 du Barça en Youth League. En déplacement à l’Estadi Johan Cruyff, les jeunes parisiens ont d’abord montré de belles intentions mais ont finalement payé leurs erreurs, dans une deuxième mi-temps difficile face à une équipe catalane très réactive.…
SF pour SOFOOT.com
