Le Barça prépare un amical à gros billets au Pérou
Doucement mais sûrement, Joan Laporta arrivera outre-Atlantique.
Privé de son voyage doré à Miami, le FC Barcelone compte bien se refaire la cerise en décembre prochain. Selon Mundo Deportivo , le club négocie la tenue d’un match amical au Pérou, prévu après la dernière journée de Liga de l’année, face à Villarreal. …
SF pour SOFOOT.com
