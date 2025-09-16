Le Barça ne pourra pas recevoir le PSG au Camp Nou

La crémaillère est annulée.

Le journal espagnol Mundo Deportivo a révélé ce mardi que la rencontre de Ligue des champions entre le FC Barcelone et le PSG, prévu le 1 er octobre prochain, ne pourra pas se jouer au Camp Nou . Toujours en travaux, le Camp Nou n’aura atteint à cette date que sa première phase à 27 000 spectateurs, or l’UEFA exige un minimum de 45 000 places et l’ouverture de la tribune latérale faisant face aux caméras. Le stade de Montjuïc devrait donc accueillir ce duel, mais le club catalan prévoit toujours d’effectuer son grand retour au Spotify Camp Nou, le 28 septembre face à la Real Sociedad. …

KM pour SOFOOT.com