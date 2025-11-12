 Aller au contenu principal
Le Barça fait la course en tête, Arsenal se met en danger
information fournie par So Foot 12/11/2025 à 23:26

Les Lyonnes ne sont plus au sommet de la chaîne alimentaire.

Le FC Barcelone a repris la tête de la Ligue des champions féminine en s’imposant contre Louvain mercredi (3-0). Les Belges ont eu le mérite de résister 45 minutes, avant qu’Alexia Putellas mette les vice-championnes d’Europe sur la voie du succès en transformant son penalty. Après trois journées, trois équipes ont fait le plein : le Barça, l’OL Lyonnes et Manchester United, qui a enfoncé le PSG.…

QB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
