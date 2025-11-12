Le Barça fait la course en tête, Arsenal se met en danger

Le Barça fait la course en tête, Arsenal se met en danger

Les Lyonnes ne sont plus au sommet de la chaîne alimentaire.

Le FC Barcelone a repris la tête de la Ligue des champions féminine en s’imposant contre Louvain mercredi (3-0). Les Belges ont eu le mérite de résister 45 minutes, avant qu’Alexia Putellas mette les vice-championnes d’Europe sur la voie du succès en transformant son penalty. Après trois journées, trois équipes ont fait le plein : le Barça, l’OL Lyonnes et Manchester United, qui a enfoncé le PSG.…

QB pour SOFOOT.com