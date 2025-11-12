Le Barça fait la course en tête, Arsenal se met en danger
Les Lyonnes ne sont plus au sommet de la chaîne alimentaire.
Le FC Barcelone a repris la tête de la Ligue des champions féminine en s’imposant contre Louvain mercredi (3-0). Les Belges ont eu le mérite de résister 45 minutes, avant qu’Alexia Putellas mette les vice-championnes d’Europe sur la voie du succès en transformant son penalty. Après trois journées, trois équipes ont fait le plein : le Barça, l’OL Lyonnes et Manchester United, qui a enfoncé le PSG.…
QB pour SOFOOT.com
