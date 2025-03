information fournie par So Foot • 16/03/2025 à 23:14

Le Barça fait chavirer l'Atlético dans un match de folie

Mené de deux buts, le Barça a su rester mobilisé pour renverser avec brio l'Atlético de Madrid (2-4) au cours d'une fin de match dantesque. La meilleure attaque du championnat a pris le dessus sur la meilleure défense, et le FC Barcelone reste en tête de la Liga, avec un match de retard sur le Real Madrid.

Atlético de Madrid 2-4 FC Barcelone

But : Álvarez (45 e ) et Sørloth (79 e ) pour les Colchoneros // Lewandowski (72 e ), Torres (78 e ) et Yamal (90e+2) pour les Blaugrana

Au terme d’une rencontre qui s’est emballée en seconde période, le FC Barcelone a pris le meilleur sur l’Atlético de Madrid (2-4) , qui menait pourtant de deux buts. Les locaux accusent le coup dans la course au titre, tandis que le Barça conserve la tête du classement à égalité de point avec le Real Madrid, mais avec un match en retard. L’Atlético poursuit sa semaine cauchemardesque, mais ne pourra cette fois pas crier au scandale, et se retrouve à quatre longueur de son adversaire du jour. Une victoire longue à dessiner pour le Barça, mais ô combien précieuse, et loin d’être imméritée pour les hommes de Hansi Flick.…

Par Baptiste Brenot pour SOFOOT.com