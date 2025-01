information fournie par So Foot • 16/01/2025 à 00:51

Le Barça et l’Atlético de Madrid s’amusent en Coupe du Roi, la surprise de la compétition éliminée

Pas de magia de la Copa en Espagne ce mercredi.

Opposé au Real Betis, le FC Barcelone a signé un large succès à domicile (5-1) pour se qualifier en quarts de finale de Coupe d’Espagne . Les choses tournent rapidement dans le bon sens pour les Catalans, qui ouvrent le score après seulement trois minutes de jeu via Gavi à la suite d’un superbe mouvement collectif mené par Pedri et Dani Olmo (1-0, 2 e ). Un peu plus tard, le Barça offre une nouvelle séquence impressionnante : monté aux avant-postes, Jules Koundé ouvre les jambes pour laisser filer le ballon à Lamine Yamal, recevant dans la foulée un centre de ce dernier pour faire le break (2-0, 27 e ).…

FL pour SOFOOT.com