information fournie par So Foot • 13/01/2025 à 11:17

Le Barça est-il l'équipe la plus sexy de la saison ?

En claquer cinq au Real de Mbappé en finale de Supercoupe, forcément ça en jette. D'autant plus que ce n'est pas le premier récital des copains de Raphinha, Yamal, Lewandowski, Olmo, Pedri et Koundé cette saison. Mais est-ce suffisant pour décerner à cette équipe la palme du collectif le plus emballant actuellement ? A vous de trancher dans ce sondage, avant de développer vos pensées en commentaire.

