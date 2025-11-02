 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Barça domine Elche pour ne pas se laisser distancer
information fournie par So Foot 02/11/2025 à 20:27

Le Barça domine Elche pour ne pas se laisser distancer

Le Barça domine Elche pour ne pas se laisser distancer

FC Barcelone 3-1 Elche

Buts : Yamal (9 e ), Torres (12 e ) et Rashford (61 e ) pour les Blaugrana // Mir (42 e ) pour les Franjiverdes

Le Barça express.…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Charles Coste remettait la flamme olympique aux derniers porteurs Teddy Riner et Marie-José Pérec, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris 2024 le 26 juillet 2024, au Jardin des Tuileries ( AFP / MOHD RASFAN )
    JO: Charles Coste, de Londres à la lumière
    information fournie par AFP 02.11.2025 20:55 

    Médaillé d'or en poursuite par équipes à Londres en 1948, Charles Coste était le doyen mondial des champions olympiques: il est décédé jeudi à l'âge de 101 ans, a annoncé dimanche la ministre française des Sports Marina Ferrari. Après avoir longtemps occupé une ... Lire la suite

  • La France éliminée en quarts de la Coupe du monde U17 par les Pays-Bas
    La France éliminée en quarts de la Coupe du monde U17 par les Pays-Bas
    information fournie par So Foot 02.11.2025 19:56 

    Sabordage en règle. Alors qu’elles menaient 2-0 à l’entame du temps additionnel, les Bleuettes ont perdu en quarts de finale de la Coupe du monde U17 face aux Pays-Bas (2-2, 6-7 aux tirs aux buts) . Rachael Adedini en première période et Luna Laboucarie à l’orée ... Lire la suite

  • L'Italien Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Paris contre le Canadien Felix Auger-Aliassime le 2 novembre 2025 à La Défense Arena à Nanterre ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Sacré au Masters 1000 de Paris, Sinner reprend place sur le trône de N.1
    information fournie par AFP 02.11.2025 19:30 

    Sacré dimanche pour la première fois au Masters 1000 Paris en dominant Felix Auger-Aliassime 6-4, 7-6 (7/4), Jannik Sinner retrouvera lundi son fauteuil de N.1 mondial, près de deux mois après l’avoir cédé à son grand rival Carlos Alcaraz après la finale de l'US ... Lire la suite

  • Haaland et City terrorisent Bournemouth
    Haaland et City terrorisent Bournemouth
    information fournie par So Foot 02.11.2025 19:28 

    Manchester City 3-1 Bournemouth Buts : Haaland (17 e et 33 e ) et O’Reilly (60 e ) pour les Citizens // Adams (25 e ) pour les Cherries Remballez vos Harry Kane et autres Kylian Mbappé.… TB pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank