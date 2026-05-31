La République tchèque livre sa liste définitive pour le Mondial

La République tchèque livre sa liste définitive pour le Mondial

Au départ ils étaient 29, à la fin il n’en reste que 26. Après avoir triomphé du Kosovo en match amical plus tôt ce dimanche après-midi (2-1), le sélectionneur tchèque Miroslav Koubek a annoncé sa liste définitive.

La liste DEFINITIVE pour la Tchéquie 🇨🇿 : pic.twitter.com/o2NdaZBscB…

LB pour SOFOOT.com