La République tchèque livre sa liste définitive pour le Mondial
Au départ ils étaient 29, à la fin il n’en reste que 26. Après avoir triomphé du Kosovo en match amical plus tôt ce dimanche après-midi (2-1), le sélectionneur tchèque Miroslav Koubek a annoncé sa liste définitive.
La liste DEFINITIVE pour la Tchéquie 🇨🇿 : pic.twitter.com/o2NdaZBscB…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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