L'émotion de Nasser al-Khelaïfi

Il s’est mérité. Il a mis du temps à pouvoir prendre la parole pendant que ses joueurs faisaient des pogos sur l’estrade, mais Nasser al-Khelaïfi s’est montré particulièrement heureux au moment de s’adresser aux 48 000 supporters présents au Parc des Princes.

Le collectif avant tout

« On a rapporté qq chose de très spécial de Budapest, cette magnifique coupe. L’année dernière on a gagné la Ligue des champions, cette année on a gagné le back-to-back? On a construit qq chose de très spécial », s’est réjoui le président parisien devant une foule aux anges. « On a construit quelque chose de collectif tous ensemble, l’équipe, le staff vous les supporters. Merci Paris, merci à vous ! » …

LB, avec TB au Parc des Princes pour SOFOOT.com