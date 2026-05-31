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L'Allemagne gifle la Finlande
information fournie par So Foot 31/05/2026 à 23:00

L'Allemagne gifle la Finlande

L'Allemagne gifle la Finlande

Allemagne 4-0 Finlande

Buts : Undav (34 e , 57 e ), Wirtz (49 e ), Musiala (63 e ) pour la Mannschaft

Le plein de confiance. L’Allemagne poursuit sa série d’invincibilité avec une huitième victoire consécutive, de quoi se rassurer pleinement avant le Mondial avec une nouvelle large victoire face à la Finalande (4-0).…

LB pour SOFOOT.com

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