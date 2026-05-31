L'Allemagne gifle la Finlande
Allemagne 4-0 Finlande
Buts : Undav (34 e , 57 e ), Wirtz (49 e ), Musiala (63 e ) pour la Mannschaft
Le plein de confiance. L’Allemagne poursuit sa série d’invincibilité avec une huitième victoire consécutive, de quoi se rassurer pleinement avant le Mondial avec une nouvelle large victoire face à la Finalande (4-0).…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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