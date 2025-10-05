Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Le Barça chute lourdement à Séville
information fournie par So Foot•05/10/2025 à 18:23
Le Barça chute lourdement à Séville
Séville 4-1 FC Barcelone
Buts : Sanchez (13
e
SP), Romero (36
e
), Carmona (90
e
) et Adams (90
e
+6) pour les Blanquirrojos // Rashford (45
e
+7) pour les Blaugranas
Une semaine après son sacre mondial, Tadej Pogacar a décroché son premier titre de champion d'Europe grâce à un nouveau solo de 75 km, dimanche à Guilherand-Granges, où le Français Paul Seixas a crevé l'écran pour prendre la médaille de bronze, à seulement 19 ans. ...
Lire la suite
Les gros se gavent. La saison est-elle enfin lancée pour Aston Villa ? Portés par un doublé de Donyell Malen, les Villans ont enchaîné un deuxième succès consécutif en Premier League aux dépense de Burnley (2-1) . Deux frappes croisées de leur attaquant néerlandais ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer