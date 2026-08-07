Le ballon de la « main de Dieu » mis aux enchères et estimé à 10 millions de dollars
Un ballon qui vaut de l’or. Le ballon touché par l’iconique « main de Dieu » de Diego Maradona est mis aux enchères aux États-Unis. Celui qu’on surnomme El Pibe de Oro a marqué deux fois avec cette balle lors du quart de finale Argentine-Angleterre pendant la Coupe du monde 1986. D’abord injustement mais légendairement de la main. Puis d’un rush solitaire de cinquante mètres dont lui seul a le secret (et peut-être Messi).
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