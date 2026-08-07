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L'OM n'est pas le seul club des cinq grands championnats à ne pas avoir recruté
information fournie par So Foot 07/08/2026 à 16:59
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L'OM n'est pas le seul club des cinq grands championnats à ne pas avoir recruté

L'OM n'est pas le seul club des cinq grands championnats à ne pas avoir recruté

Main dans la main. Alors que l’OM n’a pas encore enregistré la moindre arrivée lors de ce mercato, les Phocéens ne sont pas les seuls dans leur galère, aucun nouveau joueur n’a été enrôlé par l’Athletic Club à date du 7 août .

Les deux seules équipes du big 5 dans cette situation

Si la situation de l’OM tranche avec les derniers mercatos, Bilbao est dans ses standards. Les Marseillais doivent ainsi dégraisser leur effectif avant de pouvoir recruter de nouveau, la faute à l’encadrement de la masse salariale prononcé par la DNCG en juin dernier. L’Athletic Club de son côté est habitué à recruter peu , en vertu de sa politique consistant à n’enrôler que des joueurs nés ou formés au Pays Basque. Elles sont en revanche les deux seules formations à ne pas avoir enregistré la moindre arrivée pour le moment lors de ce mercato parmi les équipes des cinq grands championnats.…

LB pour SOFOOT.com

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