Lavrov rencontre Rubio en marge de l'AG de l'Onu-Tass
information fournie par Reuters 19/09/2025 à 13:18

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov rencontrera son homologue américain Marco Rubio en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, rapporte vendredi l'agence de presse russe Tass citant l'ambassadeur russe à l'Onu.

(Rédaction de Reuters; version française Nicolas Delame, édité par Augustin Turpin)

Guerre en Ukraine
Défense
