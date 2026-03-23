Lavia refuse le pacte des Diablotins

Et non, Thorgan Hazard est trop vieux, il ne pourra donc pas prendre sa place malgré le forcing . Annoncé sélectionné avec les U21 belges par Chelsea, Roméo Lavia n’est pourtant pas dans la liste du sélectionneur Gill Swerts .

Sur son site internet, les Blues listaient les joueurs qui rejoignaient leurs sélections nationales et Lavia en faisait partie. Problème : Roméo Lavia n’est apparu dans aucune liste d’une sélection belge, ce qui a éveillé des interrogations sur cette annonce de Chelsea qui a depuis supprimé cette info de son site.…

EA pour SOFOOT.com