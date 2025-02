Laurent Nicollin : « Si on ne vend pas Tamari et certains joueurs, c'est peut-être un dépôt de bilan »

Prochaine étape pour Lolo : sacrifier les restos du vendredi soir.

Dernier de Ligue 1 et dans le rouge économiquement, Montpellier inquiète tout son écosystème par sa situation très inquiétante. Le président du club Laurent Nicollin a donc estimé que c’était le moment de parler . Et ses mots, confiés à Midi Libre , ne sont pas vraiment rassurants. À la question « est-ce que le club est en péril ? » , le dirigeant de 52 ans s’est livré. « Cette saison, non. L’année prochaine sera une autre étape. Mais on a réussi à faire ce qu’on avait dit à la DNCG. Mais si on ne vend pas Tamari et certains joueurs, c’est peut-être un dépôt de bilan » , a-t-il confié.…

