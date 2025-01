information fournie par So Foot • 09/01/2025 à 09:34

Laurent Nicollin dément la rumeur de l’arrivée de Ben Yedder

Pouvait-il faire autrement ?

Si la saison de Montpellier, battu à Lyon samedi dernier (1-0), vire au cauchemar, elle aurait pu prendre un tournant encore plus dramatique cet hiver avec l’arrivée de Wissam Ben Yedder. Libre depuis juillet et la fin de son contrat à Monaco, l’attaquant, déjà reconnu coupable d’agression sexuelle et visé par une autre plainte pour « violences psychologiques » envers son épouse , aurait éveillé l’intérêt du MHSC, qui cherche absolument à se sauver. Une idée évidemment de très mauvais goût, qui n’a pas manqué de faire réagir tous les observateurs.…

LT pour SOFOOT.com