Laurent Bonadei restera sur le banc des Bleues au moins jusqu'en 2027

La confiance est maintenue.

Malgré l’élimination en demi-finales de la Ligue des nations ce mardi soir face à l’Allemagne (1-0, 2-2), le sélectionneur des Bleues Laurent Bonadei a vu la Fédération française de football renouveler sa confiance envers lui. « Il va rester jusqu’à la Coupe du monde, c’est-à-dire jusqu’à la fin de son contrat » , a révélé un proche de la direction à l’AFP. Après l’échec à l’Euro cet été, et celui de mardi, les questions pouvaient se poser sur une rupture de contrat. Une situation qui n’a « jamais été évoquée » , a assuré une autre source.…

CDB pour SOFOOT.com