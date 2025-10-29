 Aller au contenu principal
Laurent Bonadei restera sur le banc des Bleues au moins jusqu'en 2027
information fournie par So Foot 29/10/2025 à 15:22

Laurent Bonadei restera sur le banc des Bleues au moins jusqu'en 2027

Laurent Bonadei restera sur le banc des Bleues au moins jusqu'en 2027

La confiance est maintenue.

Malgré l’élimination en demi-finales de la Ligue des nations ce mardi soir face à l’Allemagne (1-0, 2-2), le sélectionneur des Bleues Laurent Bonadei a vu la Fédération française de football renouveler sa confiance envers lui. « Il va rester jusqu’à la Coupe du monde, c’est-à-dire jusqu’à la fin de son contrat » , a révélé un proche de la direction à l’AFP. Après l’échec à l’Euro cet été, et celui de mardi, les questions pouvaient se poser sur une rupture de contrat. Une situation qui n’a « jamais été évoquée » , a assuré une autre source.…

CDB pour SOFOOT.com

