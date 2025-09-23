Laurent Batlles : « Je ne sais pas si j’avais le niveau international »

Alors qu’il souffle ce mardi sur sa 50e bougie, Laurent Batlles a pris le temps de revenir sur ses souvenirs d’un championnat de France qu’il connaît mieux que quiconque. Avec plus de 650 matchs professionnels au compteur et 7 clubs différents, c’est peu dire que l’ancien meneur de jeu a des choses à raconter. Entretien avec l’un des acteurs majeurs de la Ligue 1 des années 2000 et de son mercato.

La saison dernière fut marquée par la fin de votre aventure d’entraîneur à Clermont. À quoi ressemble désormais votre quotidien ? Cela a été compliqué de quitter Clermont, car j’avais un projet intéressant avec eux. C’est un club familial qui me convenait, même si je n’ai pas pu y mettre en place ce que je voulais faire. Une décision a été prise, il faut l’accepter. Ma vie reste toujours rythmée par le football : je regarde ce que font mes amis, beaucoup de matchs de Ligue 2, de National 1 et de National 2, moins de Ligue 1, car ce ne sont pas des postes pour moi, du moins pour l’instant. À part ça, j’ai une vie normale de papa au quotidien… Je fais pas mal de padel aussi ! Bon, un peu comme tout le monde… (Rires.)

Vous n’en êtes qu’aux débuts de votre carrière d’entraîneur… Je fais une pause pour l’instant, j’attends de voir comment les choses évoluent. Avec ce qu’il s’est passé à Clermont, je ne veux pas repartir n’importe comment et n’importe où, surtout que j’avais eu des résultats à Troyes et Saint-Étienne. Une période aussi courte sur le banc n’est plus envisageable pour moi, notamment au niveau de l’image……

Propos recueillis par François Goyet pour SOFOOT.com