 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Laure Lavalette à la conquête de Toulon où le RN nourrit des ambitions fortes
information fournie par AFP 06/01/2026 à 07:59

La députée RN Laure Lavalette pose sur le port de Toulon le 27 novembre 2025 ( AFP / Christophe SIMON )

La députée RN Laure Lavalette pose sur le port de Toulon le 27 novembre 2025 ( AFP / Christophe SIMON )

La très médiatique députée du Rassemblement national Laure Lavalette se lance à la conquête de la mairie de Toulon, où la succession d'Hubert Falco ouvre une fenêtre pour l'extrême droite, qui enregistre des scores très importants dans le Var.

"Je m'appelle Laure, mère de famille de 49 ans et je me présente pour vous servir comme prochain maire de Toulon", commence-t-elle dans une "lettre aux Toulonnais" transmise mardi à l'AFP.

Sous le slogan "Un avenir pour Toulon" rehaussé d'un soleil, elle se présente en veste blanche sans aucune mention ni référence visible à son parti.

Laure Lavalette, qui officialise également cette candidature attendue sur BFM Toulon Var et Ici Matin Provence, part donc sans étiquette mais "soutenue par le RN", souligne son entourage qui explique que sur 59 colistiers, 30 ne sont pas encartés. Exit donc la photo de Jordan Bardella qui ornait les tracts des dernières législatives.

Le parti d'extrême droite, qui a déjà conquis Perpignan et Fréjus sur le pourtour méditerranéen, nourrit dans ce port militaire une forte ambition pour les municipales de mars, depuis qu'Hubert Falco, maire de droite pendant 22 ans, a été démis de ses mandats par la justice après une affaire de détournement de fonds. D'autant que sa succession s'avère compliquée.

"On a des grandes chances de victoires. Le Var est patriote", estimait Laure Lavalette il y a quelques semaines, dans un entretien avec l'AFP.

Aux dernières législatives, le parti à la flamme a de nouveau réalisé un quasi grand chelem dans le département, remportant sept des huit circonscriptions. Seul raté: la circonscription de Toulon justement, remportée par un proche de Falco, rallié comme lui au macronisme.

Pour Mme Lavalette, Falco a fait "de bonnes choses", notamment en termes de rénovation. Mais "le centre-ville a été +surgâté+ au détriment d'autres quartiers". Comme le Pont du Las, "quartier complètement abandonné". Elle en veut pour preuve les "23 kebabs et barbiers à moitié vides" qu'elle explique y avoir recensés.

La députée RN Laure Lavalette participe à un débat "Face à vous - Les grands enjeux de demain" organisé par Le Journal du Dimanche (JDD) le 25 novembre 2025 à Paris ( AFP / Thibaud MORITZ )

La députée RN Laure Lavalette participe à un débat "Face à vous - Les grands enjeux de demain" organisé par Le Journal du Dimanche (JDD) le 25 novembre 2025 à Paris ( AFP / Thibaud MORITZ )

Sur son premier tract, elle souhaite donc "que chaque quartier soit considéré avec le même intérêt et les mêmes moyens", "rétablir la sécurité" dans cette ville réputée calme de 180.000 habitants, avec une "véritable police de proximité", lancer un plan de réfection des trottoirs ou créer des îlots de verdure.

- "Proximité" -

Toulon fut une des premières grandes villes gagnées en 1995 par l'alors Front National, le temps d'un unique mandat de Jean-Marie Le Chevallier, qui a laissé le souvenir vivace d'une gestion calamiteuse.

Mme Lavalette, elle, promet "la bonne tenue des finances".

Mère de cinq enfants, elle a commencé à s'imposer sur les plateaux des chaînes d'info en 2022, porte-parole de Marine Le Pen à la présidentielle.

Le Monde l'a décrite comme "lepéniste tendance sudiste", qualificatif qui convient bien à celle qui revendique une "vraie proximité avec, à la fois, Jordan et Marine. Je suis amie avec les deux".

Originaire de la région bordelaise, elle n'aime pas qu'on lui rappelle le passé militant de son père au groupuscule nationaliste Ordre Nouveau. "J'ai le droit d'avoir une pensée propre... j'étais déjà déléguée de classe en 4e, j'aimais la ramener, défendre la veuve et l'orphelin".

Catholique pratiquante qui assume préférer la messe en latin et être opposée au mariage pour tous, elle commence à militer à l'université de droit de Bordeaux, puis se présente, en 1998, aux cantonales à Bègles, fief de l'écologiste Noël Mamère. "J'ai fait 10,33%. A l'époque, c'était fou".

Elle se marie à un Toulonnais, se consacre à sa vie familiale. En 1999, elle suit Bruno Mégret lors de son départ du Front National puis y revient au début des années 2010 et connaît ses premiers mandats de conseillère régionale et municipale. Elue députée de la 2e circonscription du Var en 2022, elle est réélue en 2024 au premier tour.

Pour conquérir la mairie de Toulon, elle affrontera notamment le sénateur Les Républicains Michel Bonnus, adoubé par Hubert Falco, qui conserve une influence notable malgré ses déboires judiciaires.

Josée Massi, ancienne première adjointe qui a pris la succession à la mairie, a été plus que contrariée par ce choix et clarifiera ses intentions mi-janvier, selon son entourage.

"Falco s'est beaucoup sali en traitant très mal Mme Massi... le Var est très sexiste et macho mais là, quand même", commente Laure Lavalette.

A gauche, l'universitaire Magali Brunel mènera une liste "Toulon en commun".

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, à Caracas, au Venezuela, le 5 janvier 2026. ( AFP / FEDERICO PARRA )
    Capture de Maduro : les États-Unis ne semblent pas avoir de plan défini pour "diriger le Venezuela
    information fournie par Boursorama avec Media Services 06.01.2026 09:07 

    "L'idée que le Venezuela devienne un État vassal des États-Unis est le contraire de la révolution bolivarienne", analyse un expert. Comment les États-Unis vont-ils "diriger" le Venezuela, comme s'en est vanté Donald Trump après la capture et l'enlèvement du président ... Lire la suite

  • Photo fournie par l'agence de presse cambodgienne AKP le 2 janvier 2026 montrant des maisons détruites dans le village de Chouk Chey, au Cambodge, après des heurts entre soldats cambodgiens et thaïlandais ( Agence Kampuchea Press (AKP) / - )
    Un nouvel accroc dans le cessez-le-feu Thaïlande-Cambodge
    information fournie par AFP 06.01.2026 08:57 

    Le cessez-le-feu conclu il y a 10 jours entre la Thaïlande et le Cambodge pour mettre fin à leurs combats frontaliers a connu mardi un nouvel accroc avec des tirs cambodgiens ayant blessé un soldat thaïlandais, possiblement par accident. L'armée thaïlandaise a ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 06.01.2026 08:56 

    * SECTEUR PÉTROLIER - L'administration de Donald Trump prévoit de rencontrer dans le courant de la semaine des dirigeants de compagnies pétrolières américaines pour évoquer le développement de la production de pétrole au Venezuela après l'arrestation du président ... Lire la suite

  • Une touriste prend un selfie alors qu’elle se tient à côté d’un drapeau national cubain en berne à La Havane, le 5 janvier 2026. ( AFP / Adalberto ROQUE )
    Les Cubains redoutent des temps encore plus difficiles après la chute de Maduro
    information fournie par AFP 06.01.2026 08:40 

    "2026 va être dur" : les Cubains, déjà touchés par une grave crise économique, anticipent des jours encore plus difficiles après la chute du président Nicolas Maduro au Venezuela, proche allié de La Havane et jusque-là son principal fournisseur de pétrole. "Comme ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank