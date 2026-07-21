Lassine Sinayoko quitte Auxerre mais reste en Ligue 1

De la 15 e à la 11 e place, mais dans un club aux moyens bien différents. Lassine Sinayoko s’est engagé avec le Paris FC jusqu’en 2029, a annoncé le club ce mardi. L e montant du transfert s’élève à 8 millions d’euros, bonus compris , selon L’Équipe .

Avec les Bourguignons, il sort de la meilleure saison de sa carrière, avec 12 buts et 4 passes décisives en 32 matchs de Ligue 1. Important aussi en sélection, le Malien (30 sélections) avait disputé la dernière CAN, y inscrivant 3 buts et qualifiant les Aigles en quarts de finale (éliminés par le Sénégal, 1-0).…

NB pour SOFOOT.com