Lassine Sinayoko : « On aurait peut-être joué le titre ! »

Un héros très taquin. L’AJ Auxerre s’est maintenue en Ligue 1 suite à sa victoire à Lille (0-2) grâce à un doublé de Lassine Sinayoko . L’attaquant malien, auteur de 12 buts en championnat , a été le grand artisan de la fin de saison heureuse du club bourguignon.

Le buteur de 26 ans s’est montré reconnaissant du soutien reçu par l’équipe auxerroise, au micro de Ligue 1+, après la rencontre : « On a déjoué tous les pronostics. On avait confiance et on savait que ce groupe avait énormément de qualité. On remercie tout le monde (les supporters) , parce qu’ils ont toujours cru en nous et nous ont toujours soutenu. C’est très beau de finir comme ça. » …

CT pour SOFOOT.com