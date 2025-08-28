Lassine Sinayoko : la fin d’un drôle de feuilleton ?

Sauf retournement de situation de dernière minute, Lassine Sinayoko devrait rester un joueur de l’AJ Auxerre cette saison, ce qui serait plutôt surprenant au vu du feuilleton qui a entouré l’attaquant malien tout l’été. Et pour l’AJA, une assez bonne nouvelle en fin de compte.

« Ma priorité, c’est la préparation de Nantes. Après, c’est beaucoup de discussions. On sait que la dernière semaine, il y a toujours des mouvements inattendus. […] On essaye de gérer avec calme et sérénité même si ce n’est jamais facile. » Voilà ce qu’il fallait retenir, en substance, de la conférence de presse de Christophe Pélissier de ce mercredi midi. De fait, samedi à 19h, le technicien auxerrois va disputer un match qui vaudra sûrement cher au moment de faire les comptes en fin de saison : un déplacement au FC Nantes. S’il sait d’ores et déjà que Donovan Léon sera absent à cause de son carton rouge reçu à Nice, qu’en sera-t-il du seul buteur icaunais de la partie, Lassine Sinayoko ? « Je laisse parler les rumeurs. Je travaille avec les joueurs sous contrat avec l’AJA et c’est le cas de Lassine, même si tout peut aller vite », répond Pélissier. Nul doute cependant qu’on se réjouirait de le voir aligné sur la pelouse de la Beaujoire. Auteur de deux buts en deux matchs, le Malien est en effet la dernière pièce maîtresse restante au sein de l’effectif auxerrois dans le champ.

L’été de toutes les convoitises

Au terme d’une saison 2024-2025 marquée par un maintien réussi en Ligue 1, l’heure était venue pour l’AJA de passer à la caisse en se séparant d’une grande partie de son effectif. Entre les retours de prêt (Hamed Junior Traoré), les options d’achat non levées (Han-Noah Massengo) et les départs gratos (Jubal, N’Gatta) ou non (Perrin, Ayé), ne restait plus grand-chose de l’ossature du groupe. Parmi les rares bijoux de la couronne pas encore vendus : Lassine Sinayoko. Sauf que l’international malien, dont le contrat avec l’AJA court jusqu’en juin 2026, a un potentiel qui en attire plus d’un. Auteur de cinq buts et neuf assists en Ligue 1, le quart-de-finaliste de la CAN 2024 a disputé l’intégralité des journées du dernier championnat.…

Par Julien Duez pour SOFOOT.com