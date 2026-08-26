LaREF 2026 : suivez les débats en direct









La Rencontre des Entrepreneurs de France (REF) s'ouvre à 14h30. Sur le site de l'événement, on peut lire qu'elle "s'inscrit dans un moment décisif pour la France, l'Europe et plus largement le monde. A moins d'un an des élections présidentielle et législatives, dans un pays traversé par la défiance, l'incertitude et la tentation du renoncement, #LaREF26 propose de remettre au centre une exigence simple : le courage". Regardez en direct le discours d'ouverture

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