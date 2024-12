information fournie par So Foot • 30/12/2024 à 11:22

Laporta débloque 100 millions d'euros pour inscrire Olmo et Pau Víctor

Le Barça retrouve le sourire grâce à un deal à 100 millions d’euros pour les droits d’exploitation des loges VIP du Camp Nou, selon Marca ce samedi. Ce jackpot, décroché par Joan Laporta après des négociations avec des entreprises du Moyen-Orient, permettra d’inscrire Dani Olmo et Pau Víctor dès janvier et de revenir dans la règle 1:1 , essentielle pour recruter cet hiver et l’été prochain. Une fois cette somme sur le compte, le Barça pourra transmettre les papiers à LaLiga, qui surveille l’affaire de près depuis le début.…

